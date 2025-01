Università: Rettrice Messina, ‘dottorato a Mattarella per suo impegno tutela istituzioni’

agenzia

Messina, 22 gen. “Siamo qui riuniti, in un momento straordinario, onorati dalla presenza del Presidente della Repubblica, cui oggi verrà conferito il dottorato honoris causa in “Scienze delle pubbliche amministrazioni”. Questo riconoscimento intende celebrare, Signor Presidente, il Suo impegno instancabile nella difesa dei valori repubblicani e democratici, nella tutela delle istituzioni e nella promozione del bene comune”. Così nel suo intervento la rettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari all’inaugurazione dell’anno accademico.