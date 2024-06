Università: Schlein, ‘serve grande investimento, senza saperi Paese non si rimette in piedi’

agenzia

Roma, 1 giu “Noi abbiamo uno scarso numero di laureati rispetto al resto d’Europa, non so se ci rendiamo conto di cosa vuol dire per le possibilità di rimettere in piedi il Paese”. Lo ha detto Elly Schlein nel corso di una diretta Instagram sull’Università e il diritto allo studio.

“Abbiamo una emergenza clima gravissima, un Paese fragile, non faremo la conversione ecologica e la transizione digitale senza un grande investimento sulla competenza, il sapere e la formazione -ha proseguito la segretaria del Pd-. Che passa dalla ricerca. In Italia si fa fatica a campare di ricerca, qualcuno non ci campa, ma senza non staremo al passo delle sfide cruciali che ci attendono per il futuro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA