Università scienze gastronomiche Pollenzo, nuovo rettore Perullo

Il livornese, docente di estetica, è stato prorettore dal 2019

CUNEO, 03 SET – È ufficialmente in carica dal 1 settembre il nuovo rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo), Nicola Perullo. Lo annuncia in una nota odierna l’ateneo fondato da Carlo Petrini, che quest’anno celebra il proprio ventennale. Perullo, nominato lo scorso 18 aprile, è parte fondante di Unisg fin dagli inizi. Il docente ordinario di Estetica, originario di Livorno, è stato prorettore dal 2019: “Il mio impegno per la nostra piccola/grande Università sarà totale – dice il neorettore – per costruire un futuro a partire dall’entusiasmo visionario delle origini”. “L’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo – aggiunge – rappresenta un’eccellenza nell’esperienza formativa universitaria non solo italiana ma internazionale: dobbiamo lavorare tutti insieme per continuare a coltivare questo spazio educativo unico, nel quale si sviluppino conoscenze fondate e competenze profonde sul cibo quale materia complessa ma fondamentale per il benessere dell’uomo e del pianeta Terra”.

