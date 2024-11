Università: Scurria (Fdi), ‘aggressione collettivi di sinistra è violazione libertà d’espressione’

agenzia

Roma, 20 nov. “Quanto accaduto questo pomeriggio ai ragazzi di Azione Universitaria, aggrediti sia verbalmente che fisicamente dai collettivi di sinistra durante le lezioni in corso all’Università La Sapienza di Roma, è intollerabile e rappresenta una grave violazione del principio fondamentale di libertà di espressione. Le università dovrebbero essere luoghi di scambio, dialogo e crescita, mentre la violenza sia essa fisica o verbale, non deve mai trovare posto nel contesto accademico, in cui il rispetto delle opinioni altrui è essenziale per la formazione di studenti critici e consapevoli. È fondamentale che si attui un intervento immediato per fermare questa spirale di violenza e intimidazione. La diversità di opinioni è una ricchezza, e il confronto tra posizioni differenti è ciò che alimenta la crescita personale e della comunità ”. Lo dichiara il Vicecapogruppo di Fratelli d’Italia il senatore Marco Scurria.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA