Università: Speranzon (Fdi), ‘basta con violenza collettivi’

Roma, 20 nov. “L’aggressione avvenuta oggi all’Università La Sapienza di Roma da parte dei collettivi ai danni di studenti di Azione Universitaria ripropone ancora una volta, e sottolineo purtroppo, il tema della violenza politica da parte dell’estrema sinistra. E’ ora di porre un freno a queste scorribande, tra l’altro perpetrate da elementi esterni all’Università, e mi auguro che i responsabili di questi atti vengano individuati e puniti. Il clima che si sta respirando, e non solo nelle scuole e negli atenei, non è certo dei migliori e serve l’impegno di tutte le forze politiche per contribuire ad un rasserenamento. Agli studenti aggrediti giunga la mia piena solidarietà”. Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia in Senato, Raffaele Speranzon.

