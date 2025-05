Università: Verducci, ‘oggi viene sancito ritorno a sfruttamento ricercatori’

agenzia

Roma, 20 mag. “Oggi è una giornata mortificante per l’università e la ricerca italiana. Si sancisce il ritorno ad un sistema imperniato sullo sfruttamento dei ricercatori. L’emendamento Occhiuto/Cattaneo voluto dalla Ministra Bernini reintroduce figure sottopagate e senza tutele che erano state cancellate dalla riforma 79 del 2022”. Così in una nota il Senatore del Pd, Francesco Verducci.

“I costi di un sottofinanziamento inaccettabile vengono nuovamente scaricati sui ricercatori, cui vengono tolti diritti e dignità. Oggi viene sancita una sconfitta politica e culturale pesantissima per tutta l’università e la ricerca italiana. Anzichè fare una battaglia per finanziare la legge 79 del 2022, oggi la destra e le istituzioni che governano il sistema festeggiano per aver tolto diritti retributivi e previdenziali ai ricercatori. Tutto questo avviene al culmine di una massiccia campagna mediatica, intrisa di falsità e ipocrisia, contro il contratto con piene tutele. Tutto questo allontana di nuovo il nostro sistema dagli standard europei e lo condanna ad un perenne e mortificante sottofinanziamento”.

