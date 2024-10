Unrae, elettriche +29% (5,2% di quota) grazie a incentivi

agenzia

TORINO, 01 OTT – Le vetture elettriche, grazie soprattutto al contributo degli incentivi – spiega l’Unrae – crescono di ben il 29%, raggiungendo una quota di mercato del 5,2%: 1,5 punti percentuali in più rispetto ad agosto e 1,6 in più su settembre 2023. Le Phev (Plugin Hybrid Electric Vehicles) rimangono sostanzialmente stabili al 3,4%, portando la quota totale delle ecv all’8,6% (+1%. su settembre 2023). “I risultati di settembre, con un secondo calo consecutivo delle immatricolazioni, ma una forte crescita delle Bev, evidenziano l’urgente necessità di rifinanziare gli incentivi per la fascia di autovetture con emissioni 0-20 g/Km di CO2, rendendo immediatamente disponibili i 240 milioni di euro di fondi residui degli incentivi 2024” commenta Michele Crisci, presidente dell’Unrae. Crisci ribadisce anche l’esigenza di “definire al più presto sia la strategia europea per il settore automotive nel suo complesso, sia quella che il governo italiano intende adottare per accompagnare la transizione con un piano di sostegno pluriennale, per dare certezze a consumatori e imprese nelle loro scelte di acquisto” e chiede “una chiara definizione sulla strategia europea per il futuro del settore automotive”.

