Unrwa, ‘dal 2 marzo nessun aiuto umanitario giunto a Gaza’

Touma, 'è l'assedio più lungo posto sulla Striscia da 7 ottobre'

BRUXELLES, 26 MAR – Dalla fine del cessate il fuoco, il 2 marzo, nessun aiuto umanitario è entrato a Gaza. “Niente cibo, niente acqua, niente medicine, niente forniture”. Lo ha detto Juliette Touma, direttrice della comunicazione dell’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) in una conferenza stampa a Bruxelles. Per Touma si tratta dell’ “assedio più lungo che sia stato posto su Gaza” dall’inizio della guerra. “Tutto questo minaccia la vita e la sopravvivenza dei civili. La gente è assolutamente esausta” ha evidenziato.

