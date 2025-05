Unrwa, operativi solo 6 dei nostri 22 centri sanitari a Gaza

agenzia

8,5 milioni di visite mediche a Gaza dall'inizio della guerra

ROMA, 27 MAG – L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha reso noto su X che “a causa del conflitto in corso e dei continui bombardamenti”, solo sei dei suoi 22 centri sanitari a Gaza sono ancora operativi, “supportati da 37 punti medici situati sia all’interno che all’esterno dei rifugi”. “Le forniture mediche essenziali sono estremamente scarse. È urgentemente necessario un accesso senza restrizioni per fornire aiuti salvavita, inclusi medicinali e forniture mediche di base”, prosegue l’agenzia, sottolineando di aver “effettuato oltre 8,5 milioni di visite mediche a Gaza dall’inizio della guerra nell’ottobre 2023. Incluse (visite) di salute materna, salute mentale e riabilitazione”.

