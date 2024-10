Unrwa, ‘SOS dal nostro personale nel nord di Gaza’

agenzia

Lazzarini: 'L'odore della morte è ovunque'

ROMA, 22 OTT – Il capo dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, ha lanciato oggi su X un “SOS” per il suo staff nel nord della Striscia di Gaza. Il personale dell’agenzia dell’Onu “non riesce a trovare cibo, acqua o assistenza medica”, si legge nel messaggio. “L’odore della morte è ovunque mentre i corpi vengono abbandonati sulle strade o sotto le macerie – prosegue -. Le missioni per rimuovere i corpi o fornire assistenza umanitaria vengono negate. Nel nord di Gaza, le persone aspettano solo di morire”.

