Unrwa,a Gaza dieci bambini al giorno perdono una o 2 gambe

agenzia

'Abbiamo fondi solo fino alla fine di agosto'

GINEVRA, 25 GIU – Dieci bambini in media al giorno a Gaza perdono una o entrambe le gambe a causa della guerra che imperversa nel territorio assediato, ha dichiarato il capo dell’Unrwa, l’agenzia Onu che sostiene i rifugiati palestinesi. “Fondamentalmente abbiamo ogni giorno 10 bambini che perdono in media una o due gambe”, ha detto Philippe Lazzarini ai giornalisti a Ginevra, citando i dati dell’agenzia Onu per l’infanzia Unicef. Questi numeri non includono i bambini che hanno perso mani o braccia. Il capo dell’agenzia delle Nazioni Unite che sostiene i rifugiati palestinesi ha dichiarato di aver ottenuto finanziamenti fino alla fine di agosto. “Abbiamo liquidità fino alla fine di agosto”, ha detto Philippe Lazzarini, capo dell’Unrwa, che coordina quasi tutti gli aiuti a Gaza ma che sta affrontando una crisi di liquidità da gennaio, quando molti Paesi hanno sospeso i finanziamenti dopo che Israele ha accusato una dozzina dei suoi 13.000 dipendenti di Gaza di essere coinvolti nell’attacco di Hamas del 7 ottobre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA