Uomo barricato in Parlamento canadese, zona evacuata

'Al mento non ci sono feriti'

ROMA, 06 APR – La polizia canadese ha evacuato la zona che ospita gli uffici del Parlamento di Ottawa (il cosiddetto East Block) dopo che un uomo si è barricato in uno degli edifici, riportano i media internazionali. Le autorità hanno chiesto al pubblico di evitare la zona intorno a Parliament Hill, che ospita il Parlamento del Paese. “Nell’area c’è una grande presenza di polizia. L’East Block è stato evacuato”, ha affermato l’Ottawa Police Service sui social media, aggiungendo che al mento “non ci sono feriti”. La polizia è arrivata nella zona dell’East Block poco prima delle 15:00 di sabato (le 21:00 in Italia) e successivamente ha posto in lockdown l’intera aerea di Parliament Hill. Secondo l’emittente televisiva Ctv, il servizio di sicurezza del Parlamento (Pps) ha emesso un’allerta alle 14:45 ed ha chiesto alle persone che si trovavano all’interno degli edifici di “cercare rifugio nella stanza più vicina, chiudere e bloccare tutte le porte e nascondersi”. Gli agenti sono in contatto con l’uomo e la polizia sta cercando di risolvere la situazione in modo pacifico. “Le circostanze di questo caso sono considerate sospette”, ha detto ai giornalisti l’ispettore Mark Bouwmeester. “Siamo attualmente in contatto con l’individuo e la nostra priorità è risolvere questa situazione pacificamente”, ha aggiunto.

