Uran Uran dal ciclismo al calcio, giocherà a centrocampo

Il colombiano argento a Londra 2012 farà parte del Fortaleza

ROMA, 15 GEN – Dal ciclismo al calcio, per cominciare una nuova carriera a 38 anni (li compirà il prossimo 26 gennaio). E’ la storia di Rigoberto Uran Uran, colombiano medaglia d’argento nella prova in linea su strada dei Giochi di Londra 2012 e due volte secondo nella classifica finale del Giro d’Italia (2013 e 2014) e una in quella del Tour de France (2017) che, dopo essersi ritirato a fine 2024 dallo sport delle due ruote che in patria lo ha fatto diventare un idolo, ha deciso di dare il benvenuto al 2025 dedicandosi a un’altra disciplina, che peraltro ama fin da bambino: il calcio. Così Uran è entrato a far parte degli effettivi del Fortaleza Ceif, squadra di Bogotà che fa parte della massima colombiana con cui si sta allenando in vista della prima giornata di campionato, il 23 gennaio quando giocherà in casa contro l’Envigado. Inizialmente si pensava che Uran sarebbe entrato a far parte del club come azionista di minoranza, invece lui stesso ha tenuto a chiarire che si limiterà a inseguire un suo sogno dell’infanzia: giocare a calcio nel campionato più titolato del suo paese. Carlos Barato, fondatore e presidente del Fortaleza Ceif, ha confermato la notizia: “Rigoberto sarà con noi per un periodo di prova, perché vuole assolutamente diventare un calciatore professionista. In che ruolo? Vuole giocare come centrocampista creativo”. Il diretto interessato, invece, ne ha parlato con il giornale ‘El Colombiano’. “Sì, voglio dedicarmi al calcio professionistico, è un sogno non realizzato e ora tenterò di fare in modo che diventi realtà. Vedremo cosa succederà. E’ una follia, però voglio fare il calciatore. Non ho nulla da perdere, ma voi sapete che sono un pazzo e che faccio tante cose”.

