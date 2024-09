Urbanistica: inchiesta Torre Milano, ammessa una parte civile

agenzia

Milano, 26 set. Una parte civile ammessa (una vicina) e l’udienza rinviata per la discussione al prossimo 23 gennaio. Nessun comitato ha chiesto di costituirsi nel processo. Si chiude così, in circa un’ora, la prima udienza davanti alla gup di Milano Teresa De Pascale dell’inchiesta della procura meneghina su presunti abusi edilizi e abusi d’ufficio che sarebbero stati commessi per progettare, approvare e costruire la ‘Torre Milano’ di via Stresa affacciata su piazza Carbonari. Sono otto gli imputati – fra costruttori, architetti, dirigenti ed ex dirigenti del Comune di Milano – che rischiano il processo.