Urne aperte in Austria per elezioni legislative

agenzia

Sondaggi fanno prevedere avanzata dell'estrema destra

ROMA, 29 SET – Urne aperte in Austria per le elezioni parlamentari che, secondo le previsioni, potrebbero portare a una vittoria dell’estrema destra. Il Partito della libertà austriaco anti-immigrazione potrebbe diventare il primo partito del Paese Lo è già da tempo nei sondaggi d’opinione, anche se il Partito popolare austriaco di centro-destra ha rafforzato il suo vantaggio con l’avvicinarsi delle elezioni. I socialdemocratici sono stati terzi nelle misurazioni. Attualmente, in Austria c’è un governo di coalizione di Partito popolare di centro-destra e Verdi, con cancelliere Karl Nehammer, leader del Partito popolare di centro-destra.

