Urso, tour Vespucci straordinaria avventura che ha stupito mondo

agenzia

Il ministro in visita sul veliero a Civitavecchia

CIVITAVECCHIA, 30 MAG – “È una straordinaria avventura che ha stupito i cittadini dei cinque continenti che hanno conosciuto con l’Amerigo Vespucci l’eccellenza e la qualità dei prodotti italiani e l’attrattività del nostro Paese che è diventato sempre più destinatario di investimenti esteri”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in visita sull’Amerigo Vespucci a Civitavecchia, 16ª tappa del tour Mediterraneo. “Nel 2024 abbiamo superato Giappone e Corea del Sud agguantando la quarta posizione a livello mondiale come Paese esportatore dopo Cina, Stati Uniti e Germania – ha aggiunto -. Il nostro Paese è sempre più attrattivo anche per quanto riguarda i turisti stranieri e l’Amerigo Vespucci è stata sicuramente capace di far capire nel suo tour mondiale, quanto oggi l’Italia sia essa stessa un’icona per i cittadini del mondo”.

