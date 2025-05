Uruguay, grande flusso di cittadini per l’ultimo addio a Mujica

agenzia

Arrivato a Montevideo il presidente cileno Gabriel Boric

MONTEVIDEO, 15 MAG – Continua costante e senza accennare a diminuire, il flusso di cittadini uruguaiani che dalle 10 di questa mattina stanno visitando la camera ardente dell’ex presidente José ‘Pepe’ Mujica, morto martedì a 89 anni a causa di un cancro. Aperta dal pomeriggio di ieri e chiusa solo a mezzanotte, la sala allestita in parlamento dovrebbe rimanere accessibile almeno fino al tardo pomeriggio. Secondo quando riferito dal quotidiano El Pais, la famiglia avrebbe espresso il desiderio di offrire a chiunque voglia la possibilità di dare un ultimo addio all’iconico leader di sinistra. Secondo i media locali, il governo e la famiglia aspettano inoltre che numerosi leader internazionali raggiungano Montevideo per il saluto all’ex capo di stato progressista. Mentre nel primo pomeriggio il cileno Gabriel Boric è arrivato nel Salone dei Passi Perduti accompagnato dal presidente Yamandu Orsi, è ancora atteso il capo dello stato brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, amico personale di lunga data di Mujica. La cremazione è stata fissata per venerdì mattina. In seguito, nel corso di una cerimonia strettamente privata, la famiglia disperderà le ceneri nella fattoria dove viveva.

