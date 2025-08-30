US Open: Djokovic batte Norrie e va agli ottavi

agenzia

Serbo non al massimo per problemi alla schiena. Sfiderà Struff

ROMA, 30 AGO – Novak Djokovic si qualifica per gli ottavi di finale degli Us Open. Il 38enne serbo ha battuto l’inglese Cameron Norrie (n.35) con il punteggio di 6-4, 6-7 (7-4), 6-2, 6-3. Il detentore del record dei trofei in Grand Slam (24) nel prossimo turno affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff (n.144) proveniente dalle qualificazioni e vincitore a sorpresa dell’americano Frances Tiafoe nel terzo turno. Come nelle sue prime due uscite, Djokovic ha lasciato scorrere gesti o parole di irritazione, visibilmente insoddisfatto dello stato generale del suo tennis. Si è anche lamentato per la schiena dopo una volata nel primo set e ha ricevuto cure negli spogliatoi. In seguito, si è massaggiato più volte e ha fatto una smorfia alla fine di alcuni scambi.

