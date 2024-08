Us Open: Djokovic “buon esordio, devo trovare ritmo sul cemento”

agenzia

Il serbo protagonista nella sessione notturna a New York

ROMA, 27 AGO – Novak Djokovic ha esordito all’Us Open con una vittoria nella notte italiana contro il moldavo Radu Albot, battuto per 6-2, 6-2, 6-4, pur ammettendo alla fine di aver avuto “molti alti e bassi”. “Ma è normale – ha proseguito il serbo, fresco campione olimpico -. Ci sono stati i Giochi sulla terra battuta e non giocavo sul cemento da quasi sei mesi, sto trovando il ritmo e per questo ci vuole un po’ di tempo”. Il serbo si è poi detto entusiasta dell’ambiente a Flushing Meadows, dove “le sessioni notturne (il match si è concluso poco prima delle 24 ora di New York, ndr) qui sono le migliori al mondo. C’è un’energia incredibile e con la nuova regola di quest’anno che consente alla folla di muoversi, succedono un sacco di cose”. Nel prossimo turno, Djokovic affronterà il connazionale Laslo Djere, che ha liminato in cinque set il tedesco an Lennard Struff in 3 ore e 53 minuti per 67 61 67 64 62.. “La cosa bella di uno Slam è che hai un giorno di recupero tra due partite. Migliorare, è quello di cui ho bisogno e il mio ginocchio sta bene, toccando ferro”, ha concluso il n.2 al mondo.

