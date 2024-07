Usa: 14.000 impiegati a Disneyland minacciano lo sciopero, il primo in 40 anni

agenzia

Washington, 20 lug. Quattro sindacati che rappresentano oltre 14.000 impiegati dei parchi a tema e dei resort Disney nella California meridionale hanno annunciato che i loro iscritti hanno votato a stragrande maggioranza per autorizzare uno sciopero, citando presunte pratiche sindacali sleali durante le trattative contrattuali. I sindacati hanno precisato che si tratta dei lavoratori di Disneyland, Disney California Adventure, del distretto commerciale Downtown Disney e degli hotel di proprietà Disney. Lo scrive Nbc News.