Usa 2024, Michelle Obama: ‘La speranza sta tornando’

agenzia

Ovazione per l'ex first lady alla convention dem di Chicago

WASHINGTON, 20 AGO – “Kamala Harris è più che pronta a diventare presidente: è la più qualificata e quella che ha più dignità”, ha detto Michelle Obama alla convention dei democratici Usa a Chicago. “Qualcosa di magico sta accadendo non solo in questo stadio, ma fuori da qui”, ha affermato l’ex first lady accolta dall’ovazione dei presenti. “La speranza sta tornando”, ha aggiunto.

