Usa 2024, Walz a Vance: diffami e disumanizzi gli immigrati

agenzia

Candidato vicepresidente repubblicano smentito al dibattito tv

WASHINGTON, 01 OTT – Il candidato democratico alla vicepresidenza americana Tim Walz ha accusato il rivale repubblicano JD Vance di diffamare e disumanizzare i migranti, nel corso del loro dibattito tv sulla Cbs in corso a New York. Vance ha ribadito che in Ohio “ci sono scuole e ospedali che sono sopraffatti e alloggi totalmente inaccessibili perché abbiamo portato milioni di immigrati illegali per competere con gli americani”. Ma è stato corretto con un fact-checking dalla conduttrice Margaret Brennan, che gli ha ricordato come gli haitiani insediati a Springfield – da lui accusati falsamente di mangiare gli animali domestici dei residenti – abbiano uno stato legale e come il loro arrivo abbia contribuito a ripopolare la città.

