Usa: 4,3 miliardi di dollari agli ex clienti di Madoff

agenzia

Il fondo risarcimenti inizia l'ultima tornata di pagamenti

ROMA, 31 DIC – Un fondo creato dal governo degli Stati Uniti per aiutare a risarcire le vittime del defunto truffatore Bernard Madoff ha iniziato ad effettuare l’ultima tornata di pagamenti: lo ha reso noto il Dipartimento di Giustizia (DoJ) americano, come riporta la Bbc. I risarcimenti effettuati dal Madoff Victim Fund (MVF) valgono 131,4 milioni di dollari (circa 126,3 milioni di euro) e porteranno l’importo totale restituito ai 40.930 richiedenti a 4,3 miliardi di dollari. Madoff era caduto in disgrazia dopo aver ammesso la colossale truffa da 20 miliardi di dollari di finanza piramidale, considerata la più grande frode finanziaria della Storia, ed è morto in prigione nel 2021 mentre scontava una pena a 150 anni di reclusione. Nel 2009 si era dichiarato colpevole di aver gestito il cosiddetto ‘schema Ponzi’, che pagava gli investitori con i soldi dei nuovi clienti invece che con i profitti effettivi.

