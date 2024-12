Usa, ‘a conoscenza arresto Sala, Iran rilasci prigionieri’

agenzia

'Detenuti usati come leva politica. Giornalisti vanno protetti'

NEW YORK, 27 DIC – “Siamo a conoscenza” delle notizie sull’arresto della giornalista Cecilia Sala in Iran e “chiediamo ancora una volta il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri detenuti in Iran senza giusta causa”. Lo afferma un portavoce del Dipartimento di Stato. “Sfortunatamente il regime iraniano continua a detenere ingiustamente i cittadini di molti paesi, spesso per utilizzarli come leva politica. Non c’è giustificazione e dovrebbero essere rilasciati immediatamente”, ha aggiunto osservando che “i giornalisti svolgono un lavoro fondamentale per informare il pubblico, spesso in condizioni pericolose e devono essere protetti”.

