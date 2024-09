Usa accusano Russia, usa i suoi media per influenzare voto

agenzia

Media: 'Il Cremlino preferisce Trump per scetticismo su Ucraina'

NEW YORK, 04 SET – Gli Stati Uniti si apprestano ad accusare la Russia di aver tentato di influenzare le elezioni del 2024 utilizzando i media statali per diffondere messaggi controversi e di disinformazione. Lo riportano i media americani citando alcune fonti, secondo le quali gli atti di accusa ufficiali saranno svelati nelle prossime ore. Le accuse rientrano nello sforzo più ampio del governo americano di respingere i tentativi del Cremlino di influenzare il voto. Le agenzie di spionaggio americane ritengono che la Russia favorisce Donald Trump per il suo scetticismo agli aiuti statunitensi all’Ucraina.

