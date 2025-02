agenzia

La risoluzione americana intitolata 'Sentiero per la Pace'

NEW YORK, 24 FEB – Gli Stati Uniti hanno chiesto a Russia e Ucraina di dare appoggio al loro piano di pace all’Onu a tre anni dall’inizio della guerra di Mosca contro Kiev. L’ambasciatrice americana Dorothy Shea ha presentato in assemblea generale il testo intitolato Path to Peace, Sentiero per la pace.

