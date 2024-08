Usa, altri 20 mld di aiuti Israele per l’acquisto di armi

agenzia

Potrà acquistare F15 e munizioni per i tank

WASHINGTON, 13 AGO – Gli Stati Uniti hanno approvato un ulteriore pacchetto di aiuti ad Israele per acquistare armi Usa per 20 miliardi. Lo annuncia il dipartimento di Stato. In particolare si tratta di Jet F15 e 30.000 munizioni per i carri armati. “Le vendite “miglioreranno la capacità di Israele di far fronte alle minacce attuali e future”.

