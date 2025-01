Usa: Appendino, ‘Meloni marionetta, fili tirati da potenti di turno’

agenzia

Roma, 11 gen. “Non credo che Trump farà davvero le annessioni di cui parla, sono dichiarazioni folli. Ciò che mi preoccupa di più è che ha dichiarato che vuole aumentare al 5% del PIL la spesa dei Paesi Nato per le armi: triplicare la spesa attuale vuol dire abbracciare definitivamente un’economia di guerra. Sarebbe un’ulteriore accelerata nella corsa al riarmo di cui già stiamo vedendo gli effetti: morti, distruzione, guerra che dilaga, economia in sofferenza e bollette che schizzano”. Lo ha detto la vicepresidente M5S, Chiara Appendino, a Accordi e disaccordi sul Nove.