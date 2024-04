‘Usa avvertono, da Cina intelligence geospaziale a Mosca’

agenzia

Bloomberg: 'Fornite immagini satellitari per scopi militari'

NEW YORK, 06 APR – Gli Stati Uniti mettono in guardia gli alleati sul fatto che la Cina sta intensificando il suo sostegno alla Russia fornendo, fra l’altro, intelligence geospaziale per aiutare Mosca nella sua guerra contro l’Ucraina. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali la Cina ha fornito alla Russia immagini satellitari per scopi militari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA