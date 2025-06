Usa: Biancofiore, ‘da Trump rispetto legalità e principi sicurezza’

agenzia

Roma, 24 giu. “Come volevasi dimostrare. La Corte suprema ha dato ragione a Trump sulle espulsioni degli immigrati. L’annullamento dell’ordinanza di un tribunale di grado inferiore certifica che l’azione del presidente Usa è nel rispetto della legalità e dei principi di sicurezza”. Lo afferma Michaela Biancofiore, capogruppo al Senato di Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie.

“Chi strumentalmente ha cavalcato le proteste, per fare pressioni contro una politica di buon senso, dovrebbe chiedere scusa -aggiunge- ed evitare di alimentare un odio ingiustificato verso chi lavora per i propri cittadini e fa quanto promesso in campagna elettorale”.

