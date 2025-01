Usa: Biden conferisce la medaglia presidenziale della libertà a Papa Francesco**

agenzia

Washington, 11 gen. “Il presidente Biden ha parlato con Sua Santità Papa Francesco e lo ha nominato destinatario della Medaglia Presidenziale della Libertà con Distinzione. La Medaglia Presidenziale della Libertà è la più alta onorificenza civile della Nazione, conferita a individui che hanno dato un contributo esemplare alla prosperità, ai valori o alla sicurezza degli Stati Uniti, alla pace nel mondo o ad altri importanti sforzi sociali, pubblici o privati. Questa è la prima volta che il presidente Biden assegna la Medaglia Presidenziale della Libertà con Distinzione”. Lo rende noto la Casa Bianca attraverso un comunicato.