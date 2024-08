Usa: Biden, ‘ho ritirato candidatura per impedire a Trump di vincere e proteggere democrazia’

agenzia

Washington, 11 ago. La decisione di ritirare la candidatura dalla corsa alla presidenza degli Stati Uniti, “l’ho presa, in parte, affinché il Partito Democratico potesse concentrarsi completamente su quello che ritiene un compito urgente da svolgere: impedire all’ex presidente Donald Trump di riconquistare la Casa Bianca”. Lo ha detto a “Cbs Sunday Morning” il presidente Usa Joe Biden, nella sua prima intervista dopo essersi ritirato dalla corsa alla rielezione il mese scorso.

Biden ha aggiunto di aver preso questa decisione storica nella casa di famiglia a Rehoboth Beach, nel Delaware, a fine luglio, poche settimane dopo il suo dibattito con Trump, che aveva suscitato preoccupazione fra i democratici. “I sondaggi che avevamo mostravano che era una corsa testa a testa, sarebbe stata una questione di punti”, ha spiegato Biden. “Ma quello che è successo è che un certo numero di miei colleghi democratici alla Camera e al Senato pensavano che li avrei danneggiati nelle gare. Ed ero preoccupato che se fossi rimasto in gara, quello sarebbe stato l’argomento”.