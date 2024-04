Usa: Biden pubblicano redditi 2023, critica indiretta a Trump

agenzia

WASHINGTON, 15 APR – Il presidente americano Joe Biden e la first lady Jill Biden hanno guadagnato 619.976 dollari nel 2023, secondo la loro dichiarazione dei redditi congiunta resa nota dalla Casa Bianca, in segno di trasparenza. Pubblicati anche i redditi della vicepresidente Kamala Harris e del marito Doug Emhoff, che ammontano a 450.299. “Biden ritiene che tutti gli occupanti dello Studio ovale dovrebbero essere aperti e onesti con il popolo americano e che la lunga tradizione di pubblicare annualmente le dichiarazioni dei redditi presidenziali dovrebbe continuare ininterrotta”, ha affermato la Casa Bianca mettendo nel mirino Donald Trump, che non ha mai pubblicato i suoi tax return quando era commander in chief. La maggior parte del reddito dei Biden proviene dallo stipendio di 400.000 dollari del presidente, insieme alle pensioni. La first lady ha guadagnato 85.985 dollari dalla sua posizione di insegnante al Northern Virginia Community College. I Biden hanno pagato 146.629 dollari di imposta federale, con una aliquota del 23,7%, e hanno donato 20.477 dollari a 17 diversi enti di beneficenza, tra cui 5.000 dollari alla Fondazione intitolata a Beau Biden, il defunto figlio del presidente. Il reddito dei Biden nel 2023 è aumentato rispetto ai 579.514 dollari guadagnati dalla coppia nel 2022. Harris ed Emhoff hanno pagato 88.570 dollari di imposta federale, pari a un’aliquota del 19,7%. La coppia ha versato 23.026 dollari in beneficenza, comprese donazioni alla Dc Central Kitchen, alla Howard University e alla University of Southern California.

