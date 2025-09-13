Usa: Bignami, ‘sinistra criminalizza chi la pensa diversamente’

agenzia

Roma, 13 set. “Non passa giorno senza che la sinistra offenda, criminalizzi, insulti chi non la pensa come lei. Lo fanno dappertutto. Nelle piazze, nei salotti televisivi, nelle sedi istituzionali. Lo fanno sistematicamente e con chiunque anche soltanto se pensi qualcosa che loro non condividono”. Lo scrive sui social il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Perché vogliono impedirci di parlare e dire liberamente cosa pensiamo. Ci danno degli assassini, dei criminali, dei corrotti e molto peggio. E poi quando qualcuno viene aggredito o peggio, minimizzano e fanno spallucce. Tutto ciò non è più ammissibile. O la sinistra usa un linguaggio e un confronto civile o significa che sono complici di queste violenze e le alimentano per radicalizzare il clima di odio, per intimidire chi non la pensa come loro. Non riusciranno a intimidirci, non riusciranno ad impedirci di parlare, falliranno anche in questo. Anzi, ci renderanno ancora più forti e determinati E lo dice chi ha subito sulla propria pelle e sulla pelle della propria famiglia il clima di odio che la sinistra ha seminato”.

