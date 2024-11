Usa: Bonelli, ‘c’è poco da congratularsi, con Trump internazionale sovranista’

agenzia

Roma, 6 nov. “Non gioiamo per la vittoria di Trump nelle elezioni americane, colui che vuole bloccare gli accordi sul clima, sostenere l’opera di sterminio del popolo palestinese portata avanti da Netanyahu a Gaza, danneggiare l’economia europea e quindi anche italiana con l’introduzione dei dazi commerciali e ridurre i diritti delle donne. Non c’è nulla di cui congratularsi: Trump lavorerà per costruire un’internazionale sovranista volta a demolire l’Europa e i diritti sociali, civili e ambientali”. Così il deputato di Avs e portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli.

“La vittoria del tycoon americano pone una questione seria da un punto di vista economico e politico, anche in relazione ai legami di Trump con Elon Musk, un oligarca che concentra nelle proprie mani un enorme potere comunicativo e che, attraverso le sue piattaforme, troppo spesso diffonde fake news. La vittoria di Trump è stata influenzata dal tema della guerra e dalle spese militari sostenute dal governo americano. È necessario riflettere su questo tema: la trasformazione delle economie mondiali, a partire dalla nostra, in economie di guerra accresce la crisi sociale e l’insofferenza delle persone”.