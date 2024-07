Usa: Borghi (Iv), ‘Musk dominus Trump problema per democrazia’

agenzia

Roma, 17 lug. “Musk apre il (pingue) portafoglio, per inondare di soldi la campagna elettorale di Trump. E, con lui, altri big della Silicon Valley”. “Perchè? Perché ogni trasformazione mediale determina l’assetto del nuovo potere. Siamo ormai entrati nell’era del capitalismo digitale, che non ha regole e non è soggetto ad autorità. E questo clima di ‘Far West’ è l’ideale per chi accumula ricchezze immense e non ne risponde in alcun modo, né in termini fiscali né in termini di responsabilità”. Lo scrive il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato, in un post sui social.