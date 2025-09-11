Sfoglia il giornale

Usa: Borghi (Iv), ‘uccisione barbara di Kirk va condannata senza reticenza’

Roma, 11 set. “Pagare con la vita il prezzo delle proprie idee è qualcosa di inaccettabile e di vigliacco. La violenza politica non può mai essere accettata e sdoganata, e l’uccisione barbara di Charlie Kirk va condannata senza reticenza. Condoglianze alla sua famiglia e alla sua comunità politica”. Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.

