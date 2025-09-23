Usa: Boschi, ‘da Meloni inaccettabile attacco a sinistra’

agenzia

Roma, 23 set.-“L’uccisione di Charlie Kirk è un dolore che tocca tutti, al di là delle idee politiche. Ma proprio per questo è inaccettabile che Giorgia Meloni e i suoi ministri abbiano usato questa tragedia per colpire in modo ingiustificato la sinistra”. Così Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, intervenendo in Aula in occasione del ricordo di Charlie Kirk.

“Non possiamo non notare la doppia misura – prosegue – quando a essere assassinati qualche mese fa sono stati la parlamentare democratica Melissa Hortman e suo marito da parte di un estremista di destra, la stessa empatia e la stessa condanna non sono arrivate. E sono inaccettabili le parole del ministro Ciriani, che è arrivato a evocare le Br solo perché le opposizioni svolgono il proprio lavoro”.