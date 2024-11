Usa: Calovini (Fdi), ‘molte sfide attendono Trump ma sarà all’altezza’

agenzia

Roma, 6 nov. “Oggi è il giorno di Donald Trump che in modo netto e trionfale e’ riuscito nell’impresa di ribaltare ogni pronostico e tornare alla Casa Bianca nonostante lo scetticismo di molti. Oggi però è anche il giorno di oltre 75 milioni di americani che hanno creduto nel partito repubblicano, nei valori conservatori e che hanno voluto mandare un segno di discontinuità rispetto al passato mostrando come gli Stati Uniti siano sempre una solida democrazia. Le sfide che attendono ora il 47esimo presidente sono tante e complesse ma siamo sicuri che sarà in grado di rilanciare la propria nazione in un momento storico complesso e difficile. Da parte nostra oggi più che mai ci sarà la massima voglia a collaborare con un popolo che ha sempre contato e potrà sempre contare sulla nostra solida e sincera amicizia”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Giangiacomo Calovini, capogruppo in commissione Esteri.

