Usa: ceo di UnitedHealthcare ucciso a New York a colpi di pistola

Washington, 4 dic. Il ceo di UnitedHealthcare, Brian Thompson, è stato ucciso a New York, in quello che sembra trattarsi di un omicidio premeditato. Secondo un rapporto della polizia e due persone a conoscenza dei fatti, il direttore generale della società di assicurazione è stato colpito da colpi di arma da fuoco al petto nel centro di Manhattan. L’attentato alla vita del manager cinquantenne è avvenuto poco dopo le 6,45 del mattino al 1335 di Sixth Avenue, l’indirizzo del New York Hilton Midtown, secondo il rapporto. Subito dopo, Thompson è stato portato all’ospedale Mount Sinai West in condizioni critiche dove è deceduto.