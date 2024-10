Usa: Cnn, ‘nessun vero vincitore nel dibattito tra Walz e Vance’

agenzia

Washington, 2 ott. Nel dibattito di ieri sera fra i candidati alla vice presidenza Usa Tim Walz e JD Vance, per gli elettori registrati a un sondaggio della Cnn, entrambi sono considerati come qualificati per assumere la presidenza se fosse necessario. E praticamente nessuno degli elettori sintonizzati ha visto il dibattito come una ragione per cambiare il proprio voto. Secondo il sondaggio, il primo è risultato essere quello visto in modo più positivo e più in contatto con la visione del Paese. Mentre Vance, secondo gli elettori, soffre di un deficit di immagine maggiore sia tra gli spettatori che tra il pubblico in generale e ha rafforzato la sua posizione.

Dopo il dibattito, il 51% degli spettatori ha affermato che Vance è stato più convincente, mentre il 49% che ha scelto Walz. In un sondaggio condotto tra gli stessi elettori prima del dibattito, Walz aveva il vantaggio come candidato che si aspettavano avrebbe ottenuto risultati migliori. Le opinioni molto divise sull’esito del dibattito di ieri sono in netto contrasto con la reazione più decisa del pubblico dopo i dibattiti più importanti di quest’anno. A giugno, due terzi degli osservatori del dibattito pensavano che l’ex presidente Donald Trump avesse superato il presidente Joe Biden, mentre una maggioranza del 63% che si è sintonizzata sul dibattito di settembre tra Trump e Kamala Harris ha affermato che il vicepresidente ha fatto un lavoro migliore .

Ieri sera, le opinioni dei candidati alla vicepresidenza si sono divise in gran parte lungo linee politiche prestabilite: il 90% degli spettatori del dibattito che sostengono la candidatura di Trump ha affermato che Vance ha fatto un lavoro migliore, mentre una percentuale leggermente più ristretta (82%) dei sostenitori di Harris sintonizzati vedeva Walz come vincitore. I risultati del sondaggio riflettono le opinioni sul dibattito solo tra gli elettori che si sono sintonizzati e non sono rappresentativi delle opinioni dell’intero pubblico votante.

Dopo il dibattito, il 59% degli osservatori ha dichiarato di avere una visione favorevole di Walz, con solo il 22% che lo vedeva in modo sfavorevole, un miglioramento rispetto ai suoi numeri già positivi tra gli stessi elettori prima del dibattito (46% favorevoli, 32% sfavorevoli). Gli osservatori del dibattito hanno espresso opinioni pressoché neutrali su Vance: il 41% lo ha valutato favorevolmente e il 44% sfavorevolmente. Anche questo è un miglioramento rispetto alla loro immagine di Vance prima del dibattito, quando le sue valutazioni tra questo gruppo erano molto più basse (30% favorevoli, 52% sfavorevoli).