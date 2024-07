Usa: comitato democratico discuterà mercoledì il quadro delle nomine

agenzia

Washington, 22 lug. Il comitato democratico che determinerà le regole per la nomina del partito si riunirà nuovamente mercoledì pomeriggio. Lo hanno annunciato i copresidenti del comitato. “Ora è responsabilità del Comitato implementare un quadro per selezionare un nuovo candidato, che sarà aperto, trasparente, equo e ordinato”, hanno affermato i co-presidenti del governatore del Minnesota Tim Walz e della storica attivista democratica Leah Daughtry. “Il processo presentato per la valutazione sarà completo, equo e rapido”.

