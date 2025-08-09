Usa, ‘compiuti progressi significativi nel Regno Unito’

agenzia

Lo ha detto un funzionario americano a Cnn e Axios

NEW YORK, 09 AGO – Gli incontri nel Regno Unito hanno prodotto “progressi significativi” verso l’obiettivo di Donald Trump di mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo ha detto un funzionario americano a Cnn e Axios. Secondo un funzionario ucraino, Kiev e gli europei hanno detto al vicepresidente JD Vance che un cessate il fuoco immediato dovrebbe essere il primo passo e che l’Ucraina non dovrebbe cedere alcun territorio in cambio di una tregua.

