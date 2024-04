agenzia

Lo hanno riferito media arabi ripresi da Haaretz

TEL AVIV, 18 APR – Una fonte egiziana ha detto al giornale arabo di base a Londra ‘Al-Araby Al-Jadeed’ che gli Usa hanno concordato con il piano per un’azione militare a Rafah in cambio di un attacco limitato all’Iran. Lo ha riferito Haaretz, ma al momento non ci sono conferme in Israele.

