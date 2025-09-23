Usa: Cuperlo, ‘condanna omicidio Kirk ma non era un simbolo di libertà’

agenzia

Roma, 23 set. “Chi ha sparato a Charlie Kirk è un assassino. Per noi la condanna di quel crimine e la pietà verso quella vittima non sono in discussione. Chiunque fuori e dentro quest’aula polemizzi su questo, taccia. Dinanzi alla morte chi non abbassa il capo coltiva i semi dell’odio. Non lo ha fatto la moglie al funerale. Lo ha fatto presidente degli Stati Uniti dinanzi a quella bara lui ha detto ‘io odio i miei avversari'”. Lo ha detto in aula alla Camera, Gianni Cuperlo del Pd.