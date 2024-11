Usa: Della Vedova, ‘irresponsabile se Europa fa finta di nulla’

agenzia

Roma, 6 nov. “Nell’era della post verità, gli elettori americani hanno scelto con una chiara maggioranza la post democrazia di Donald Trump ed Elon Musk. Vedremo se dopo una campagna di slogan, volgarità e promesse mirabolanti il ri-eletto Trump terrà fede al disegno di destrutturare la democrazia americana seguendo il Progetto 2025 oppure no. Vedremo se negli scenari internazionali più rilevanti, mischierà all’assertività retorica un sostanziale disimpegno dove non siano direttamente in gioco gli interessi statunitensi, in particolare sull’Ucraina, tornando ad accusare l’Europa di lucrare per la propria sicurezza sui contribuenti statunitensi. Vedremo anche se la propagandata politica dei dazi altissimi ci sarà davvero e colpirà indiscriminatamente le importazioni dall’avversario strategico cinese come quelle degli alleati storici europei. Vedremo questo ed altro, come la minaccia di deportare gli immigrati illegali e di usare il dipartimento di Giustizia per perseguire gli avversari politici”. Lo scrive sui suoi canali social il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.