Usa: Della vedova, ‘Meloni difenda multilateralismo Ue’

Roma, 2 feb. “Quando Meloni avrà finito di recitare il ruolo della vittima in uno scontro mediatico con la magistratura che ha deliberamente cercato, come nei casi Lo Voi e Albania, comincerà ad occuparsi del futuro economico dell’Italia? Magari spiegandoci, se ne ha una, quale sia la sua visione (posto che Giorgetti cerca di tenere i conti in ordine come un qualsiasi governo tecnico, senza infamia e senza lode)? Ci dirà come intende contrastare la crescita azzerata, certo in un momento di difficoltà anche per Germania e Francia, ma pur in presenza della coda del bonus 110 e della manna del Pnrr?”. Lo afferma il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.