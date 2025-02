Usa: Della Vedova, ‘Trump mai amico di Ue, Meloni se ne faccia una ragione e scelga’

agenzia

Roma, 22 feb. “Meloni viene da una storia politica, a differenza di quella liberale e radicale, che non ha considerato nei decenni gli Usa e l’atlantismo come imprescindibili per l’Italia e l’Europa”. Lo scrive Benedetto Della Vedova sui social.

“Oggi la troviamo nel suo intervento alla Cpac, come zelante difensore dell’indifendibile, cioè di Trump. Trump ha sempre sostenuto anche nel suo primo mandato, falsando la realtà, che l’Unione europea fosse stata creata per approfittare degli Usa. Con lui bisognerà fare i conti, naturalmente, ma Trump non è stato e non sarà amico della Ue e men che meno dell’Ucraina che è pronto a sacrificare per l’amicizia con Putin: Meloni se ne faccia una ragione, non può essere contemporaneamente amica di Trump e della Ue, deve scegliere”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA