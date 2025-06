Usa: disordini raid immigrazione, Trump chiama Guardia Nazionale a Los Angeles

agenzia

Washington, 8 giu. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato alla Guardia Nazionale di recarsi a Los Angeles per gestire i disordini causati dai raid sull’immigrazione. La decisione è stata presa dopo due giorni di disordini nella città californiana, durante il quale gli abitanti di un quartiere a maggioranza latina si sono scontrati con gli agenti federali dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice). Gas lacrimogeni e “munizioni non letali” sono stati utilizzati per disperdere la folla nel quartiere Paramount.