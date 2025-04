Usa, dopo Trump-Meloni speriamo avanzi il dialogo con l’Ue

agenzia

Lo dice un alto dirigente statunitense

WASHINGTON, 17 APR – “Non classifichiamo i Paesi in base alla ‘probabilità’ di un accordo. Quello che conta è che il presidente Trump prende tutto questo molto seriamente, con un approccio di buon senso basato sulla reciprocità”: lo ha detto un alto dirigente Usa durante una call sulla visita alla Casa Bianca della premier italiana Giorgia Meloni, rispondendo ad una domanda su dove si posiziona l’Ue nella scala di priorità per nuovi accordi commerciali. “Speriamo che la premier Meloni e il presidente Trump possano far progredire la discussione, per arrivare a un dialogo che rifletta ciò che il presidente sostiene da tempo”, ha aggiunto.

